قيادات الكنيسة في شمال سيناء يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

حرصت قيادات الكنيسة في محافظة شمال سيناء، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 لاختيار رئيس مصر القادم لفترة رئاسية جديدة.



وأدلى نيافة الأنبا قزمان، أسقف سيناء الشمالية، بصوته في لجنة الطلبة الوافدين فى الأزبكية بالقاهرة، كما أدلى القمص غبريال إبراهيم، وكيل مطرانية شمال سيناء والقس يوسف صبحي، كاهن بالمطرانية، وعدد من أقباط الكنيسة في لجنة الشهيدة سلمى سعيد أبوسعيد الابتدائية بالعريش.



حق دستوري



ودعا نيافة الأنبا قزمان، أسقف سيناء الشمالية، جموع الشعب المصرى، خاصة المواطنين في شمال سيناء بالذهاب إلى اللجان ، والتصويت في الانتخابات الرئاسية باعتباره حقا دستوريا لكل مواطن مصري.

وتضم شمال سيناء ، لجنة عامة بها 11 دائرة انتخابية موزعين على ٤٠ مقر انتخابي بعدد 53 لجنة انتخابيه تضم 7 لجان وافدين، لافتا الي أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية نحو 299 ألف شخص.





