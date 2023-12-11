توافد أعداد كبيرة من الشباب بالشروق للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

كشفت نورهان عادل مراسلة صدى البلد عن تفاصيل اليوم الثاني لـ الانتخابات الرئاسية 2024 من أمام لجنة مدرسة "الشهيد الرائد ياسر جنينة للغات" بمدينة الشروق القاهرة.

الانتخابات الرئاسية 2024



وقالت مراسة صدى البلد، إن عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء باصواتهم الأنتخابية في هذه اللجنة، يبلغ 55 ألف ناخب مصري، مؤكدة أن هذه اللجنة تضم 5 لجان فرعية.

وأشارت مراسلة صدى البلد إلى، أن هناك توافد أعداد كبيرة من الشباب للأدلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لافتة إلى أن الحضور الأقوى في اليوم الثاني لـ الانتخابات الرئاسية هو للشباب.

وتابعت:"أن هناك مجموعة من الشباب المتطوعين يساعدوا الناخبين، و يسهلوا عليهم العملية الإنتخابية ، و يساعدوا كبار السن في الأدلاء بأصواتهم"

واستكملت:" هناك وجود لقوات الأمن داخل و خارج و محيط اللجان الانتخابية،لتأمين صناديق التصويت و الناخبين من أي ضرر يلحق بهم، و ضمان سير العملية الانتخابية بأمان"