توافد كبير لكبار السن وذوي الهمم بالقاهرة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

كشفت باسنتي ناجي مراسلة صدى البلد عن تفاصيل اليوم الثاني لـ الانتخابات الرئاسية 2024 من أمام اللجان الانتخابية في القاهرة.

الانتخابات الرئاسية 2024



وقالت باسنتي ناجي، إن هناك توافد عدد كبير من المواطنين، وذلك مع إختلاف فئاتهم العمرية، مؤكدة أن هناك توافدا كبيرا من كبار السن و ذوي الهمم ، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.



وأشارت مراسلة صدى البلد إلى، أن الشرطة تقدم العديد من التسهيلات للناخبين، ومنها "الكراسي المتحركة" لخدمة كبار السن، لافتة إلى أن هناك عددا كبيرا من الشباب المتطوعين الذين يقدمون مساعدات لكافة الناخبين، بمختلف الطرق، مثل:توزيع الأقلام ، والمياه وغيرها.



وتابعت مراسلة صدى البلد، :"رجال الشرطة تقوم بدورها التأميني داخل و خارج و في محيط اللجان الإنتخابية، و بالإضافة إلى ذلك تساعد المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.