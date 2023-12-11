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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المجلس العلمي الصوفي بالأردن ينظم ندوة علمية حول تفسير القرآن الكريم

ندوة علمية حول تفسير
ندوة علمية حول تفسير القرآن الكريم

أقام المجلس العلمي الصوفي بالمملكة الأردنية الهاشمية، ندوة علمية شارك فيها عدد كبير من المريدين والعلماء.

وأدار الندوة العلمية الدكتور محمد العايدي الأمين العام للمجلس العلمي الصوفي بالأردن ورئيس مؤسسة أركان، وناقشت الندوة العلمية تفسير القرآن الكريم، والدور الذي قدمه علماء التصوف على مر الزمان لتفسير القرآن الكريم وعلومه.

المجلس العلمي الصوفي بالأردن ينظم ندوة علمية حول تفسير القرآن الكريم 

وأكد الدكتور محمد العايدي، أمين المجلس العلمي الصوفي بالأردن، علي الدور الهام الذي تقوم به الزوايا الصوفية بالمملكة الاردنية الهاشمية، وذلك من خلال نشرها قيم التسامح والمحبة والاعتدال، إضافة إلي قيام علماء التصوف الإسلامي وشيوخ الزوايا بنشر العلوم الدينية المختلفة، الأمر الذي جعل الكثير من الشعب الأردني ينتهج منهج التصوف.

وأوضح "العايدي" أن المجلس العلمي الصوفي بالاردن يضم عدد كبير من مريدي وعلماء وشيوخ التصوف الاسلامي، حيث تم إنشائه خلال الفترة الاخيرة لأجل نشر الفكر الوسطي والتصدي للأفكار المتشددة، حسب التوجيهات والتوصيات الدائمة للملك عبدالله الثاني والمؤسسات الدينية بالأردن والتي دائمًا ما تسعي لنشر الفكر الوسطي والتصدي للانحرافات المختلفة.

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