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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مراسل "إكسترا نيوز": إقبال حاشد للناخبين على اللجان بالإسكندرية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال أحمد عبدالرازق، مراسل "إكسترا نيوز" من محافظة الإسكندرية، إن المحافظة فتحت أبواب اللجان للناخبين في تمام التاسعة، وشهدت المحافظة في اليوم الأول إقبالا حاشدا من مواطنيها الذين تبلغ الكتلة التصويتية لهم 4 ملايين و300 ألف ناخب منقسمين على 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء بالإضافة إلى مركز ومدينة برج العرب.

وأضاف أن اللجان تشرف على 351 مركزا للاقتراع يضم 533 لجنة فرعية بالإضافة إلى 36 لجنة للوافدين، موضحا أن المحافظة استعدت للانتخابات بحزمة من الإجراءات، وقد انتشرت الحشود في المحافظة حاملين علم مصر، في مشهد مبهر.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

مراسل اكسترا نيوز محافظة الاسكندرية الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الانتخابات

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