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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سحب مياه الأمطار بمدن سفاجا والقصير واستمرار حالة الطوارئ| تفاصيل

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قامت  شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر بالدفع بسيارات ومعدات الشركة  لسحب مياه الأمطار المتراكمه بمدن سفاجا والقصير؛ حيث تعرضت المدن لأمطار متوسطة صباح اليوم  وتواصل سيارات ومعدات الشركة إزالة آثار الأمطار من مناطق تجمعات المياه بالمدن المتضررة.

ووجه المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه البحر الأحمر فرق التشغيل والصيانة وفرق الازمات والطوارئ للتعامل الفوري مع تقلبات الطقس.

وتواصل الشركة  إعلانها لحالة الطوارئ واستمرار العمل بنظام النوبتجيات و جاهزية جميع المعدات والسيارات  بجميع فروع الشركة بكافة المدن

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