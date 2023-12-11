النساء يسيطرن على طوابير الانتخابات الرئاسية بالسيدة زينب

شهدت لجنة الخديوي إسماعيل الثانوية إقبالا كبيرا خاصةً السيدات، حيث قاموا بالاصطفاف أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم منذ الصباح الباكر.



كما حرص المشاركون في الانتخابات تريد الاغاني الوطنية مع المنصات الإذاعة التي تبث أغانيها أمام اللجان.



وتوافد عدد كبير من الشباب ، في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية عام 2024، للإدلاء بأصواتهم في لجنة مدرسة الجمعية الشرعية بمنطقة السيدة زينب.

حيث بدأ الناخبون في التوافد على اللجان والمقار الانتخابية في جميع المدارس فى نطاق الحى للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

تابع المستشار هشام أبوالمكارم رئيس حى السيدة زينب صباح اليوم الاثنين المقار الانتخابية وعددها ٦ مدارس وتم اتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة لتوفير كل أوجه الدعم لخدمة العملية الانتخابية لاستقبال المواطنين صباح اليوم بمدارس حى السيدة زينب من رفع كفاءة النظافة والإنارة ورفع كافة الإشغالات بمحيط اللجان.

ومع بدء الساعات الأولى من اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، توافد الناخبين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في لجان السيدة زينب والأزهر والموسكي وعابدين.

وتوافد أعداد كبيرة من الناخبين أمام لجنة مدرسة الخديوي إسماعيل بحي السيدة زينب، وذلك في الساعة الأولى من اليوم الثاني للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.



وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة 2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

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