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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مهمة وطنية.. سيدات مصر يتصدرن المشهد الانتخابي في لجان الشيخ زايد

من أمام لجان زايد
من أمام لجان زايد

تصدرت المرأة المصرية المشهد الانتخابي في اليوم الثاني على التوالي في الانتخابات الرئاسية 2024، فقد حرصت على المشاركة الفعالة للإدلاء بصوتها.

وفتحت لجان المدرسة المصرية اليابانية أبوابها في التاسعة صباحا أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وسط حالة من السهولة واليسر والتنظيم الأمني.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما أعتلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

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