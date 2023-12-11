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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قيادات وزارة التضامن يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

أدلى عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية؛ ليكونوا جزءًا من المشهد الحضاري للعملية الانتخابية، مشيدين بالأجواء الإيجابية التي تحيط بالانتخابات من حيث حسن تنظيم عملية التصويت رغم كثافة الناخبين.


وثمنت قيادات الوزارة أيضًا الاهتمام بكل الآليات التي تيسر تصويت المواطنين ذوي الإعاقة، وهو ما أسهم في زيادة مشاركتهم وتزينهم للعرس الانتخابي، داعين المواطنين لاستخدام حقهم الدستوري والمشاركة بالتصويت لانتخاب الرئيس القادم في فترة رئاسية جديدة (2024 - 2030).


وأدلي مساعد وزيرة التضامن لشئون العمل الأهلي أيمن عبدالموجود بصوته بلجنة مركز شباب الشيخ زايد، بينما أدلى مساعد الوزيرة ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الدكتور عمرو عثمان بصوته بمقر لجنة مدرسة محمد فريد الإبتدائية بالمعادي، وأدلت مساعد الوزيرة لشبكات الحماية الاجتماعية الدكتورة ميرفت صابرين بصوتها بمقر لجنة مدرسة الشهداء الثانوية بنات بالمعادي.
كما أدلى مساعد الوزيرة للاستثمار وتنمية الموارد الدكتور حسن مصطفى بصوته بلجنة مدرسة توفيق الحكيم الابتدائية بالجيزة، وأدلى نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي الدكتور محمد عبدالفضيل بصوته بمقر لجنة المدرسة اليابانية بالشيخ زايد.


وحرص المستشار الإعلامي للوزارة محمد عبدالمنعم على الإدلاء بصوته بمقر لجنة مدرسة طلعت حرب بالعجوزة، وأدلت أيضا المستشارة الإعلامية للوزارة شيرين فتحي بصوتها بمقر لجنة مدرسة طبري الحجاز الثانوية، وأدلى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية مجدي حسين بصوته بمقر لجنة الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، كما أدلى مدير إدارة التأهيل محمد خليل بصوته بمقر لجنة مدرسة الأزبكية الإعدادية.

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