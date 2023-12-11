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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

منتدى "دراية" يثمن احتشاد الناخبين حول صناديق الاقتراع ويشيد بانضباط العملية الانتخابية

صدى البلد

يُثمن المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” احتشاد المصريين اليوم أمام لجان الاقتراع منذ الصباح الباكر وحتى مواعيد غلق اللجان، وذلك فى أول أيام  انتخابات الرئاسة 2024، وكذلك الاقبال في اليوم الثاني ، مؤكدا أن هذا الاحتشاد يعكس إدراك ووعي الشعب المصري لحجم التحديات التى تشهدها الدولة المصرية فى هذه اللحظة الحاسمة من عمر الوطن والمنطقة بأسرها.
 
وأكد د.صلاح هاشم رئيس منتدى "دراية"، الذراع البحثي للاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، أن إدراك المصريين لأهمية المشاركة يأتى من دافع وطنى خالص وهو المحافظة على هذا البلد الذى يواجه تحديا كبيرا على حدوده من عدة اتجاهات، مضيفا أن مصر على مدى التاريخ تكسب بالرهان على أبنائها المخلصين.


وأشار هاشم أن هذا التزاحم حول لجان الاقتراع يعكس وعي المواطن المصري بطبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد والتحديات التى تواجهها الدولة فى سبيل تحقيقها للتنمية الشاملة كما تشير إلى شعوره بالمسئولية الاجتماعية وأنه شريك أساسي فى بناء الدولة الجديدة وله الحق الكامل فى تقرير مصيره.

 موضحأ الصورة الحضارية التى ظهر عليها الناخبون خلال اليوم الأول والتى تتسم بالشبابية والتنوع والحرص على النزاهة والشفافية فى كافة عمليات التصويت.
 
وطالب منتدى دراية للسياسات العامة ودراسات التنمية بزيادة عدد لجان الاقتراع ومنح العاملين يوم الثلاثاء إجازة رسمية وزيادة ساعات فتح اللجان، قائلا إن عدد من يحق لهم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية يصل إلى نحو 67 مليون ناخب، ومن ثم يجب زيادة عدد اللجان عن  11 ألفا و631 بداخل 9367 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، بهدف التخفيف من حدة الزحام والتسهيل على الناخبين، وإعطاء فرصة لمن يحق لهم بالتصويت أن يشاركوا فى هذا الاستحقاق الدستوري المهم.
 
وأشاد هاشم بانتظام وانضباط العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية، وذلك منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت، وبالإشراف القضائى الكامل على لجان الاقتراع، حيث يُشرف حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، على العملية الانتخابية، بما يضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
 
وتجدر الإشارة إلى أن قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة 2024 تضم كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز "النجمة"، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي رمز "الشمس"، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز "النخلة"، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز "السلم".
 
هذا ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
 
وقد وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة لجميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة داخل مصر لمتابعة العملية الانتخابية، وتقدم بالفعل إلى الهيئة 24 سفارة وتسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية للمشاركة في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وصدور تصاريح متابعة بلغت 220 تصريحا لتلك المنظمات، إلى جانب مشاركة 62 منظمة مجتمع مدنى محلية.

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