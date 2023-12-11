عضو بوفد برلمان البحر المتوسط: لم نرصد أي مخالفات بالانتخابات الرئاسية بمصر

أكد جنارو، عضو لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية التابع لبرلمان البحر المتوسط، المرافق لـ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس البرلمان الأورومتوسطي، أنه لم يلحظ أو أي من فريق العمل، مخالفات بعملية الانتخابات الرئاسية.



وأضاف خلال تواجده في الإسكندرية، وأثناء عرض قناة صدى البلد، تغطية خاصة، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، أنه رصد مشاركة كبيرة من المواطنين على الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن الحشود الكبيرة دليل على أن الدولة المصرية تسير في الطريق الديمقراطي.



وأعرب عضو لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية، عن سعادته بما رآه من الشعب المصري، مضيفا أن المصريين قريبين للغاية من الشعب الإيطالي باعتبار أنه حال للجنسية الإيطالية، وأكد أن سيتم كتابة التقرير النهائي للعملية الانتخابية فور انتهاء عملية الفرز لتقديمه للجمعية البرلمانية التابعة للبحر المتوسط.

