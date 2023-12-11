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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طلب غريب.. إسرائيل تدعو الأمم المتحدة للعمل بشكل أفضل لتوصيل المساعدات إلى غزة

شاحنات المساعدات
شاحنات المساعدات

قالت هيئة وزارة الدفاع المسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية "كوجات"، إن الأمم المتحدة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمعالجة أزمة المساعدات في غزة، في وقت تشكو فيه عدم  إيصال الإمدادات الإنسانية لا تصل إلى القطاع بالسرعة الكافية.

وقال مكتب تنسيق الحكومة التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية "كوجات"، في منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "اكس": "لقد وسعنا قدراتنا لتسريع إجراءات عمليات تفتيش للمساعدات المقدمة إلى غزة.

وأضاف أنه "سيتم فتح معبر كرم أبو سالم وبالتالي فإن عدد عمليات التفتيش سيتضاعف. لكن المساعدات مازالت تنتظر عند مدخل رفح".

وتابعت كوجات: "ينبغي على الأمم المتحدة أن تفعل ما هو أفضل - المساعدات موجودة، والناس بحاجة إليها".

وقالت إسرائيل الأسبوع الماضي إنها ستفتح معبر كرم أبو سالم مع غزة لفحص شاحنات المساعدات الإنسانية قبل دخولها غزة عبر معبر رفح المصري، مدعية أنها تحاول تسهيل زيادة عدد شاحنات الإغاثة التي يمكن أن تدخل غزة كل يوم".

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