النائب محمد أبو العينين وبعثة برلمان دول البحر المتوسط في زيارة لمكتبة الإسكندرية

قام النائب محمد أبو العينين وبعثة برلمان دول البحر المتوسط بزيارة لمكتبة الإسكندرية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وفي سياق متصل، أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس البرلمان الأورومتوسطي، من أمام اللجان الانتخابية بـ محافظة الإسكندرية، أن الشعب المصري صاحب حضارة قديمة، ويبني حضارة جديدة، والجمهورية الجديدة.



وأضاف النائب محمد أبو العينين، خلال تواجده في الإسكندرية، وأثناء عرض قناة صدى البلد، تغطية خاصة، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، أنه سيتم الاحتفال بمن سيفوز بالانتخابات الرئاسية، بكل محبة، وبكل احترام، وسيتم تقديم التهاني للفائز.



وأشار إلي أنه سيتم تقديم الشكر لمن لم يحالفه الفوز، ونؤكد أنه شارك وقام بتقديم رسالة سياسية حضارية، ومنافسة سياسية، وأن العالم يرى أن هناك تنافس".

