بأطول علم.. حملة لتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم تحركا استثنائيًا لتشجيع المواطنين على المشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية، حيث قاد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مسيرة تحمل أطول علم لجمهورية مصر العربية، بهدف تحفيز الرغبة لدي المواطنين في المشاركة الانتخابية وتعزيز الوعي المدني بأهمية الإدلاء بالصوت.

تشجيع المشاركة الانتخابية في بشاير الخير والمحمودية

اختارت محافظة الإسكندرية منطقتي بشاير الخير والمحمودية لإطلاق هذه المسيرة التشجيعية، خصوصا وأن هاتين المنطقتين شهدتا تحولًا هائلًا من مناطق عشوائية إلى حضارية، وهو ما يبرز الجهود التنموية التي قامت بها الحكومة .

مشاركة الشباب في المسيرة

وفي إطار الجهود لتشجيع المشاركة، قامت محافظة الإسكندرية بدعوة تلاميذ مدارس بشاير الخير للمشاركة في المسيرة، حيث اطلقوا موكب باستخدام أتوبيس سياحي مع رفع الأعلام المصرية بفخر.

كما تم نشر لافتات برسالة واضحة: "انزل وشارك"، وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز الشعور بالمسؤولية المجتمعية والتحفيز للمشاركة في الانتخابات.



إقبال كبير من قبل المواطنين

وأكد اللواء محمد الشريف أن الإسكندرية شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.

وما لفت الانتباه هو الإقبال المستمر في الساعات الأولى من اليوم الثاني، حيث شهدت اللجان الانتخابية نشاطًا ملحوظًا. ويعكس هذا الإقبال الواضح تفاعل الناس مع الحملة التشجيعية وإدراكهم لأهمية مشاركتهم في تحديد مستقبل البلاد.

تحديد الإسكندرية كرائدة في المشاركة الانتخابية

في إطار هذه الدعوة للمشاركة، أكد اللواء الشريف أن هدف المحافظة هو أن تكون الإسكندرية الأولى من حيث مشاركة مواطنيها، منوها بأن إجمالي عدد الناخبين في المحافظة يصل إلى 4 ملايين و300 ألف ناخب، وهذا يبرز التحدي الذي تواجهه المحافظة لضمان تفوقها في العدد الإجمالي للمشاركة الانتخابية.

وبهذا، نجد أن المحافظة الإسكندرية تعيش أوقاتًا ملهمة وحاسمة في ظل الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، حيث أن تحول المناطق العشوائية إلى مناطق حضارية والتفاعل الفعّال للشباب والمدارس يعكسان الوعي المتزايد بأهمية المشاركة الديمقراطية.

وأشار المحافظ إلى أن شعار "انزل شارك" أصبح يتردد بشكل متواصل في شوارع المحافظة، داعيًا الجميع للمشاركة الفعّالة في هذا الحدث التاريخي.