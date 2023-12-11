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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الكنيسة الأرثوذكسية توجه التحية للمصريين وتطالبهم بالمشاركة في الاستحقاق الدستوري التاريخي

القمص موسى إبراهيم
القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية

علق القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، على تفاعل المواطنين مع الانتخابات الرئاسية ومشاركتهم، قائلا: المشهد كان معبر عن مدى حرص المصريين على المشاركة في العملية الانتخابية.

وأضاف “القص موسى إبراهيم”، خلال مداخلة على القناة الأولى، أن المشهد مفرح ويقدم مؤشرات مطمئنة وإيجابية لأجل مستقبل الوطن، منوها بأن الكنيسة من منطلق دورها الوطني وإدراكها لحظة أهمية المشاركة قدمت جرعات توعوية متتالية حيث نبه قداسة البابا تواضروس أبناء الكنيسة وكل المصريين إلى أهمية المشاركة.

واسترسل القمص موسى إبراهيم، قائلا: البابا تواضروس تحدث عن أن المشاركة في الانتخابات هي بناء للوطن وتقدم صورة إيجابية لمصر أمام العالم كله، متابعا: كان هناك عمليات توعية كبيرة لأبناء الكنيسة للمشاركة في الانتخابات من منطلق إيمان الكنيسة بقضايا الوطن.

ولفت إلى أن هناك عمليات توعية كبيرة لأبناء الكنيسة للمشاركة في الانتخابات من منطلق إيمان الكنيسة أن كل قضايا الوطن وكل ما يحتاجه يجب أن تكون الكنيسة حاضرة فيه لأن عليها مسؤولية وطنية تاريخية.

وقدم القمص موسى إبراهيم التحية للمواطنين، قائلا: تحية لكل المواطنين الذين حرصوا على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، داعيًا باقى المصريين إلى النزول بكثافة في للمشاركة.
 


 

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