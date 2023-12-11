محافظ دمياط تتفقد اللجان الانتخابية فى ثانى أيام التصويت



أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة تفقدية، بمدن رأس البر و عزبة البرج ودمياط لمتابعة عملية التصويت فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية التى انطلقت أمس وتستمر حتى مساء الغد الثلاثاء...

تضمنت الجولة تفقد اللجان الانتخابية بمدرسة رأس البر الابتدائية و مدرستى عزبة البرج بنات و الشهيد أنيس الحليلى بمدينة عزبة البرج و مدرسة نصر المتبولي بقرية السنانية والمدرسة الثانوية العسكرية بمدينة دمياط ، ومدرستى الشهيد محمد صابر مطاوع والشهيد رضوان بالبصارطة بمركز دمياط..

واطمأنت " المحافظ " على انتظام عملية التصويت، وتوافر كافة الامكانات للتيسير على المواطنين والتسهيل على كبار السن وذوى الهمم خلال الادلاء بأصواتهم مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات ، وأكدت " محافظ دمياط " متابعة الانتخابات بعدد ١٤١ مركز انتخابى و ١٧٦ لجنة فرعية على مستوى المحافظة ، لحظة بلحظة من خلال غرفة عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

وأضافت " المحافظ " أن استمرار انعقاد الغرفة حتى نهاية الانتخابات وذلك للوقوف على آخر التطورات بعملية التصويت وتذليل اى عقبات قد تطرأ فورًا ، وتقديم الدعم اللوجيستى لخروج الانتخابات بالشكل المشرف الذى يليق بإسم مصر .

واشادت " الدكتورة منال عوض " بالصورة التى قدمها المواطن الدمياطي والتى تعكس وعيه بأهمية المشاركة الايجابية بالانتخابات والوقوف بجانب الوطن فى ظل هذه المرحلة الهامة ، كما دعت أبناء المحافظة بالنزول إلى مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم..