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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تتفقد اللجان الانتخابية فى ثانى أيام التصويت

صدى البلد


أجرت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  جولة تفقدية، بمدن رأس البر و عزبة البرج ودمياط لمتابعة عملية التصويت فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية التى انطلقت أمس وتستمر حتى مساء الغد الثلاثاء...

تضمنت الجولة تفقد اللجان الانتخابية بمدرسة رأس البر الابتدائية و مدرستى عزبة البرج بنات و الشهيد أنيس الحليلى بمدينة عزبة البرج و مدرسة نصر المتبولي بقرية السنانية والمدرسة الثانوية العسكرية بمدينة دمياط ، ومدرستى الشهيد محمد صابر مطاوع والشهيد رضوان بالبصارطة بمركز دمياط..

واطمأنت " المحافظ " على انتظام عملية التصويت، وتوافر كافة الامكانات للتيسير على المواطنين والتسهيل على كبار السن وذوى الهمم خلال الادلاء بأصواتهم مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات ، وأكدت " محافظ دمياط " متابعة الانتخابات بعدد ١٤١ مركز انتخابى و ١٧٦ لجنة فرعية على مستوى المحافظة ، لحظة بلحظة من خلال غرفة عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

وأضافت " المحافظ " أن استمرار انعقاد الغرفة حتى نهاية الانتخابات وذلك للوقوف على آخر التطورات بعملية التصويت وتذليل اى عقبات قد تطرأ فورًا ، وتقديم الدعم اللوجيستى لخروج الانتخابات بالشكل المشرف الذى يليق بإسم مصر .

واشادت " الدكتورة منال عوض " بالصورة التى قدمها المواطن الدمياطي والتى تعكس وعيه بأهمية المشاركة الايجابية بالانتخابات والوقوف بجانب الوطن فى ظل هذه المرحلة الهامة ، كما دعت أبناء المحافظة بالنزول إلى مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم..

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دمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

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