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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يختتم استعداداته قبل السفر للسعودية لخوض مباريات كأس العالم للأندية

لاعبو النادي الأهلي
لاعبو النادي الأهلي من التدريبات

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى السعودية، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وعقد الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ثم خاض لاعبو الفريق فقرة إحماء وجزء بدني قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

محمود متولي يعود

وشارك محمود متولي، في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية.

وخاض رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

برنامج رضا سليم التأهيلي

وواصل رضا سليم، الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي الخاص به.

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة عصر اليوم، متوجهة إلى السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٢ ديسمبر الجاري.

ويلعب الأهلي يوم ١٥ ديسمبر الجاري مع الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي.

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