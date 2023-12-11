إيران تكشف عن قاسم مشترك لها مع إسرائيل.. ما هو؟

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن القاسم المشترك بين إيران وإسرائيل عدم إيمانهما بحل الدولتين لحل القضية الفلسطينية.

وحسب وسائل إعلام إيرانية، أضاف عبداللهيان أن إسرائيل كيان احتلال، وإيران تعتقد أن "حل الدولتين" لن يساعد بحل القضية الفلسطينية.

وكرر اقتراح إيران بإجراء استفتاء لتحديد مصير فلسطين مع السماح فقط لأحفاد أولئك الذين عاشوا هناك قبل عام 1948 بالتصويت.

وعن حزب الله، صرح المسؤول الإيراني قائلا: "حماس وحزب الله لديهما القدرة على تصنيع السلاح أو شراءه وقرارهما بشأن تحركهم مستقل لا دخل لنا به".