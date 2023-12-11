بالعكاز والكرسي المتحرك|المسنون يجتمعون على حب مصر في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

صعوبة الحركة وتقدم السن.. لم يمنع المسنين وكبار السن والمصابين من الحضور إلى لجان الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024.

مسن يصوت في الانتخابات الرئاسية 2024

مسن يصوت في الانتخابات الرئاسية 2024

رصد “صدى البلد” العديد من المشاهد التي اجتمع فيها كبار السن في حب الوطن، مسن يستند إلى ضابط شرطة يساعده في الحركة، وأخرى لا تقوى على السير بمفردها ورغم ذلك حرصوا جميعا على الحضور للمشاركة في اختيار رئيس مصر القادم.

سيدة مسنة تصوت في الانتخابات الرئاسية 2024

الانتتخابات الرئاسة 2024

وفي إطار توجيهات الحكومة المصرية لضمان حقوق جميع المواطنين في المشاركة في العملية الانتخابية، قرر مسن على كرسي متحرك تحدي الصعاب والحضور في لجنة الانتخابات لإدلاء بصوته في ثاني أيام الانتتخابات الرئاسة 2024.

مسن يصوت في الانتخابات الرئاسية 2024

وعلى الرغم من سوء حالتهم الصحية، إلا أنهم أبدوا حرصاً كبيراً على أداء واجبهم الوطني والمشاركة في اختيار الرئيس، وبمجرد وصولهم إلى لجنة الاقتراع، لفتوا الأنظار لإرادته القوية وإصرارهم على المشاركة.

مسن يصوت في الانتخابات الرئاسية 2024

يذكر أن عملية التصويت بدأت في التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء، على مدى ثلاثة أيام، على أن يتم إعلان النتائج في 18 ديسمبر.

مسنون يصوتون في الانتخابات الرئاسية 2024

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

مسن يصوت في الانتخابات الرئاسية 2024

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.