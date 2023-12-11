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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدير المرصد المصري: مشهد الحشد لـ الانتخابات الرئاسية 2024 مختلف على الدولة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال محمد مرعي مدير المرصد المصري، إن مصر إتخذت خطوات هامة للغاية في مسار الإصلاح السياسي، و البناء الديمقراطي، بالإضافة إلى الخطوات التي اتخذتها في ملف حقوق الإنسان.

الانتخابات الرئاسية 2024


وأضاف محمد مرعي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"، أن مشهد الحشد لـ الانتخابات الرئاسية 2024 ، مختلف على مصر، لافتاً إلى أن هناك عدة تحديات تواجه الدولة المصرية، وسوف تستمر بعد الانتخابات الرئاسية أيضاً.


وأشار مدير المرصد المصري إلى أن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية، تدل على إدراكه في حقه لتحديد من سوف يحكمه، و يختار إستقرار بلده.

 

 

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