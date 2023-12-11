في أم الدنيا..الشرطة النسائية تساعد مسنة للإدلاء بصوتها خلال الانتخابات الرئاسة

نقلت فضائية صدى البلد مشاهد مباشرة الشرطة النسائية تساعد سيدة مسنة للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسة 2024.

وكشف هاني النحاس مراسل صدى البلد عن تفاصيل اليوم الثاني لـ الانتخابات الرئاسية 2024 من أمام لجنة مدرسة "جابر الصباح "بالمقطم".

الانتخابات الرئاسية 2024



وقال هاني النحاس، إن هناك توافد مستمر من قبل الشباب و النساء، مؤكداً أن الشباب المصري يثبت في كل يوم أنه على قدر التحديات التي تواجه مصر.

وأضاف مراسل صدى البلد ، أن كبار السن حارصين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، لافتاً إلى أن المرأة المصرية دائماً حاضرة في جميع المشاهد الإنتخابية الكبيرة ، و التي تتمتع بقدر كبير من الوعي.