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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بـ لوك جديد .. ياسر جلال يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

الفنان ياسر جلال
الفنان ياسر جلال

أدلى الفنان ياسر جلال بصوته في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤ بمدرسة القرية السياحية الأولى في الحي المتميز بمدينة ٦ أكتوبر.

ودخل ياسر جلال اللجنة حيث ظهر بـ “لوك جديد” بشعر أسود عكس الذقن والشعر الأبيض اللذين اشتهر بهما في الفترة الأخيرة.

وساعدت رئيفة فتوح مديرة مدرسة القرية السياحية الاولى الرسمية للغات الفنان ياسر جلال على العثور على رقم لجنته.

انتخابات الرئاسة 2024

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

ياسر جلال انتخابات الرئاسة 2024 أكتوبر الفنان ياسر جلال الهيئة الوطنية للانتخابات

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