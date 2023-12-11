اعتقلت الرجال وجردتهم من ملابسهم.. قوات الاحتلال تقتحم مدرسة للأونروا تؤوي آلاف النازحين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات إسرائيلية اقتحمت مدارس للأونروا تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا.



ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، اقتحمت قوات الاحتلال مدارس أونروا التي تؤوي آلاف النازحين غربي مخيم جباليا واعتقلت الذكور فوق 15 عاما وقامت بتعريتهم من ملابسهم وأخرجت النساء والأطفال وأطلقت النار حولهم.



ومن جانبها، ذكرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أن مقاتليها يخوضون الآن اشتباكات عنيفة من نقطة صفر مع قوات خاصة إسرائيلية وقوة مدرعة غرب مخيم جباليا.

وفي إشارة إلى صعوبة الإمداد البري، أفادت وسائل الإعلام الاسرائيلية بأنه لأول مرة منذ بدء الحرب اضطر الجيش لتنفيذ عملية إنزال جوي لـ7 أطنان من الوسائل القتالية والمواد التموينية للجنود في خانيونس جنوبي قطاع غزة.