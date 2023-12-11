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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الانتخابات الرئاسية 2024 .. المسنون وذوو الهمم يضربون المثل في الوطنية بحلوان

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شهدت لجان الاقتراع في حلوان إقبالا كبيرا من الناخبين من مختلف الشرائح العمرية للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، وتصدر المشهد الانتخابي كبار السن وذوو الهمم ليضربوا المثل في الوطنية وتحمل المسؤولية في أداء هذا الاستحقاق الدستوري المهم.


بالعصي والكراسي المتحركة وعلم مصر والأغاني الوطنية، شهدت لجنة الاقتراع في مدرسة الشهيد صابر أبو ناب (حلوان الثانوية بنات سابقا) حضورا لافتا لكبار السن وذوي الهمم في مشهد يعكس الحس الوطني الكبير لهم في هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر والتحديات والتطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة التي تستدعي التكاتف ورص الصفوف خلف الوطن وقيادته.


وحرص نصر محمود عبده (68 عاما)، ورغم تقدمه في السن وسيره على عكازين بمساعدة أحد أولاده، على الحضور والإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، وأكد متحدثا لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الواجب الوطني يتطلب المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، والوقوف بجانب الوطن في الظروف الحالية.


وقال "إن التطورات الأخيرة والحرب على غزة والأوضاع التي تشهدها المنطقة والتحديات والمخاطر المحيطة بالوطن تتطلب من الجميع الالتفاف خلف القيادة السياسية ودعم مسيرتها في البناء والتنمية والاستقرار والأمن والأمن وتحقيق الرخاء والتقدم لمصر حتي تكون في طليعة الأمم".


كما حرص عمر شريف أحمد السنوسي (25 عاما) من ذوي الهمم، بمساعدة أحد أقربائه، على الحضور للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية على كرسي متحرك رافعا علم مصر، في مشهد يعكس المسؤولية الكبيرة والحس الوطني الرفيع لهذه الفئة المهمة في المجتمع.


ومن جهتهم، حرص المسؤولون عن الاقتراع ورجال الشرطة على توفير كافة وسائل الراحة وتسهيل عملية التصويت داخل اللجنة لكافة الناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم في هذا العرس الديمقراطي الفريد. 


وشهدت لجنة الاقتراع في مدرسة الشهيد صابر أبو ناب (حلوان الثانوية بنات سابقا) حضورا لكثير من الوافدين والمغتربين من محافظات أخرى للإدلاء بأصواتهم في لجنة الوافدين، وذلك في إطار حرصهم على القيام بالواجب الوطني في هذا الاستحقاق الدستوري المهم لانتخاب رئيس للجمهورية لمدة ست سنوات قادمة.


ويخوض غمار المنافسة الانتخابية على منصب رئيس الجمهورية أربعة مرشحين، هم كل من: عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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