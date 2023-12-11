محافظ القليوبية: نوفر كافة سبل الراحة لخدمة المواطنين بمختلف اللجان الانتخابية

خلال متابعته لليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية..

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، انتظام سير العملية الانتخابية بمدينتي قها وقليوب والقناطر الخيرية، في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، بحضور العميد محمد فوزي رئيس مدينة قها، واللواء محمد سالم رئيس مدينة قليوب ، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية.

وتفقد المحافظ لجان مدرستي مجمع قها ومدرسة قها الثانوية، وفى قليوب مدرسة كفر أبو جمعة، وفي مدينة القناطر الخيرية تفقد لجان مدرسة حسن أبو بكر ولجان مدرسة عمر مجدي.

واطمأن الهجان، على انتظام أجواء العملية الانتخابية بجميع اللجان مع توفير سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويُسر، خاصة كبار السن وذوى القدرات الخاصة والسيدات، مناشدا المواطنين النزول والإدلاء بأصواتهم، موضحًا أنه تم توفير كافة التسهيلات والإجراءات لجميع الناخبين، وتوفير أماكن استراحة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة.

ومن جانبه، أشاد محافظ القليوبية، بإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات مع الساعات الأولى من فتح باب اللجان، والتى تسير بمنتهى الرقي، وبشكل طبيعى ومنظم دون أية معوقات، مما يؤكد على عزم واصرار الشعب المصرى لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة.

ودعا "الهجان" المواطنين إلى المزيد من المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا استعداد اللجان لاستقبال الناخبين، وتجهيز جميع المقرات وتوفير كافة سبل الراحة لخدمة المواطنين بمختلف لجان القليوبية.