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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

قيادي بمستقبل وطن ينظم مسيرة حاشدة بسوهاج لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات

صدى البلد

نظم رشاد عبدالغني القيادي بحزب مستقبل وطن، مسيرة وطنية حاشدة بمشاركة الآلاف من العاملين والطلاب بسلسلة مدارس أجيال المستقبل الخاصة بجميع فروعها والتى يترأس مجلس إدارتها، وذلك بمدينة المنشاة بمحافظة سوهاج.

كما شارك في المسيرة عدد كبير من أهالي المدينة، حاملين الأعلام المصرية، وذلك من أجل حث المواطنين على ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وحث عبد الغني في بيان له اليوم، جموع المواطنين على ضرورة ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة الإيجابية بسباق الانتخابات الرئاسية كواجب وطني يستلزم من الجميع أدائه دعما لركائز الأمن والاستقرار التي تنعم بها مصر خلال الأونة الأخيرة.

ولفت إلى أن المشاركة تدعم الاستمرار في مسيرة البناء والتنمية وتقطع الطريق على دعوات المقاطعة وجماعات الشر المتربصة بمصر وشعبها.

وأشاد القيادي بحزب مستقبل وطن بما شهدته اللجان الانتخابية من احتشاد وتكدس من قبل الناخبين الحريصين على أداء واجبهم الوطني والإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية واختيار رئيسهم ومن يمثلهم ويقود البلاد خلال الفترة المقبلة، ويشاركهم تحدياتهم وأزماتهم ويعبر بهم إلى المستقبل في أمان وسلام واستقرار، ويدعم أسس بناء الجمهورية الجديدة التي بدأتها مصر خلال ال ١٠ سنوات الماضية.

ودعا القيادي بحزب مستقبل وطن جموع المواطنين إلى استكمال مسيرتهم خلال اليوم الثاني والثالث من سباق الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، والاحتشاد أمام صناديق الاقتراع للمشاركة في هذا العُرس الديمقراطي المهم في تاريخ مصر والمصريين، والحفاظ على مكتسبات الشعب من الإنجازات والمشروعات القومية في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار عبدالغني إلى أن المشاركة تعني الحفاظ على ما وصلت إليه مصر من تقدم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعمل بهمة ونشاط من أجل حماية مصر ودعم بناء الإنسان المصري وتوفير الحياة الكريمة له ومساندة الفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق التقدم في شتى الملفات والقطاعات.

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