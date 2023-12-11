صحيفة: إسرائيل استخدمت قنابل فسفورية أمريكية في لبنان.. ومنظمات حقوقية: جريمة حرب

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الإثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم قنابل فوسفورية مصنوعة في الولايات المتحدة في هجوم على جنوب لبنان.

ووفقا للصحيفة فإنه تم اكتشاف ذلك بناءً على تحليل الشظايا التي عثر عليها في قرية قريبة من الحدود.

وبحسب إفادات أهالي القرية، فإن القصف أدى إلى نشوب حريق في أربعة منازل على الأقل، يمكن أن تلتصق بقايا الفوسفور بالجلد وتسبب حروقًا قاتلة، فضلاً عن تلف الجهاز التنفسي.

وبحسب الصحيفة تطالب منظمات حقوقية بفتح تحقيق في الحادثة، التي أصيب فيها تسعة مدنيين، باعتبارها جريمة حرب.