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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أعلام وأغاني.. إقبال كثيف من الناخبين على مدرسة عبد المنعم واصل بحي حلوان

صدى البلد

حرص الناخبون في مدرسة عبد المنعم واصل بحي حلوان، على رفع الأعلام خلال الإدلاء بأصواتهم.

وفي مشهد وطني حمل الناخبون الأعلام المصرية، مرددين  الأغاني الوطنية، خلال تصويتهم بانتخابات الرئاسة في يومها الثاني على التوالي، وسط تواجد أمني مكثف لتأمين العملية الانتخابية.


الانتخابات الرئاسية:

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية

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