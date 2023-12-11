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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نائب رئيس نادي الزمالك يدلي بصوته في الانتخابات

صدى البلد

أدلى المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم الاثنين بلجنته بمدرسة القرية السياحية الأولى بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك قام بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنته الانتخابية بلجنة المركز الصحي بكفرطهرمس في بولاق الدكرور .

وحرص جميع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك على المشاركة في العرس الديمقراطي، والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتأكيد على أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي  خطوة هامة في طريق استمرار التقدم والديمقراطية.

وكان الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم الاثنين بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد أحمد محمد مسعد بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عقب الانتهاء من الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني واستحقاق دستوري لجميع المواطنين، وتأكيداً على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

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