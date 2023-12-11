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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع على مدار الساعة تطورات العملية الانتخابية من غرفة العمليات

غرفة العمليات
غرفة العمليات

تواصلت أعمال الانتخابات الرئاسية في الإسكندرية لليوم الثاني، بتفوق تنظيمي محكم وإشراف دقيق من قبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وفريق إدارته، حيث يتابع اللواء الشريف سير العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية، المنعقدة بديوان عام المحافظة.

الحضور البارز

وتضم الغرفة في عضويتها الدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد، جرى تنظيم العمل بشكل فعّال وتنسيق عالي مع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تفاصيل الجهود المبذولة

وأكد المحافظ الشريف أن غرفة العمليات الرئيسية ستظل جارية حتى انتهاء الانتخابات، وسيكون حضور جميع القيادات المعنية والتنفيذيين والجهات المشاركة حاضرًا لمتابعة الأحداث على مدار اليوم. 

وفي هذا السياق، تم تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين، وهي: 114 عبر التليفون الأرضي أو على أرقام "4234132، 4234131، 4234133، 4234134، 4234135، 4234136، 4234137".

تكنولوجيا الرصد

تستفيد العملية الانتخابية في الإسكندرية من أحدث التقنيات والأنظمة الرقمية لضمان سيرها بشكل سلس وشفاف، حيث تمتلك الغرفة الرئيسية تقنيات رصد متقدمة تساهم في رصد العملية على مدار الساعة، مما يسهم في جمع البيانات والإبلاغ السريع عن أي تحديات قد تطرأ.

دور المجتمع

وتشير التقارير إلى تفاعل فعّال من قبل المواطنين والمشاركين في العملية الانتخابية. يُعزز هذا التفاعل الإيجابي من مستوى الوعي السياسي والمشاركة المدنية، مما يعكس حجم الالتزام والاهتمام من قبل سكان المدينة.

ويعمل اللواء محمد الشريف وفريقه التنفيذي على تقديم أقصى مستوى من الشفافية والتنظيم خلال عملية الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الاسكندرية المحافظة تكنولوجيا المواطنين

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