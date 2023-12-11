عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إثيوبيا تقترب من التخلف عن سداد ديونها

صدى البلد

قال مسؤول كبير بوزارة المالية الإثيوبية إن إثيوبيا ستتواصل مع حاملي سنداتها الدوليين الخميس المقبل، في الوقت الذي تتجه فيه البلاد نحو التخلف عن السداد، بعد أن قالت الأسبوع الماضي إنها لا تستطيع دفع قسيمة سندات بقيمة 33 مليون دولار مستحقة اليوم الاثنين.
وقالت وزارة المالية يوم الجمعة إن المحادثات مع مجموعة من حاملي السندات انهارت مع اختلاف الجانبين حول مدة تمديد فترة الاستحقاق وتوزيع أقساط سداد سنداتها الدولية الوحيدة البالغة قيمتها مليار دولار والمستحقة في ديسمبر 2024، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".
ومن شأن عدم سداد قسيمة السندات أن يضع إثيوبيا، التي طلبت إصلاح الديون بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين في أوائل عام 2021، على المسار الصحيح للتخلف عن السداد بعد انتهاء فترة السماح البالغة 14 يومًا.

وكانت إثيوبيا - حتى الآن - تقوم بسداد أقساط الفائدة على سنداتها الدولية.

ومع ذلك، وبالنظر إلى اتفاقيات تعليق خدمة الديون التي تم التوصل إليها مؤخرًا مع الدائنين الرسميين، بما في ذلك الصين، وبعض المقرضين التجاريين، قالت وزارة المالية الإثيوبية في بيان اليوم الاثنين إنها "ستسعى للحصول على معاملة مماثلة على نطاق واسع" من حاملي السندات.
وتسعى إثيوبيا أيضًا للحصول على قرض مدته أربع سنوات من صندوق النقد الدولي، الذي قال إن المناقشات مع الحكومة مستمرة ومن المرجح أن تتم زيارة الموظفين إلى البلاد في أوائل العام المقبل.
وفي مستهل نوفمبر الماضي، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عن تخفيض التصنيف الائتماني لمصدر العملة الأجنبية طويل الأجل لإثيوبيا، مما يعرضها إلى التخلف في سداد ديونها الخارجية.

وأدى تراجع إثيوبيا في تصنيفها الائتماني إلى ارتفاع مستوى الضعف في الوفاء بالتزاماتها المالية دون التخلف عن السداد، وجاء خفض وكالة فيتش تصنيف أديس أبابا، نتيجة للانخفاض الكبير في السيولة والنقص الكبير في التمويل، مما أدى إلى زيادة خطر التخلف المحتمل عن السداد، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تخفيض التصنيف الائتماني لإثيوبيا منذ سبتمبر 2023 وقبل شهرين، خفضت وكالة موديز، وهي وكالة تصنيف ائتماني أخرى، تصنيف إثيوبيا للعملات الأجنبية من "Caa2" إلى "Caa3" ويعزى هذا التخفيض إلى احتمال كبير للتخلف عن سداد ديون القطاع الخاص المقومة بالعملة الأجنبية.

وذكرت وكالة فيتش أن تصنيف إثيوبيا "cc" يشير إلى خطر التخلف عن السداد المحتمل المرتبط بمشاركتها في مبادرة تخفيف عبء الديون للإطار المشترك لمجموعة العشرين، والتي كان تقدمها محدودًا حتى الآن.

وعلى الرغم من أن لجنة الدائنين الرسمية اجتمعت في سبتمبر 2021، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق معترف به علنًا بشأن معاملة ديون إثيوبيا.

ويُعزى التأخير إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك صراع تيجراي وغياب تحليل القدرة على تحمل الديون.

ومهدت اتفاقية السلام التي تم التوصل إليها في نوفمبر 2022 الطريق أمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج التمويل. 
وعلى الرغم من مرور عام على اتفاق السلام، لم يتم التوصل إلى اتفاق ملموس وتحذر وكالة الائتمان من أن هذا التأخير المطول في تأمين التمويل من صندوق النقد الدولي وغيره من الأطراف المتعددة الأطراف سيؤدي إلى تفاقم وضع السيولة في إثيوبيا بشكل أكبر.

وقبل حوالي شهرين، أصدر صندوق النقد الدولي إعلانا مشجعا بشأن المناقشات الجارية حول الدعم المحتمل للبرنامج الاقتصادي للسلطات الإثيوبية، وفي بيان أصدرته المنظمة، سلط الضوء على أن فريق صندوق النقد الدولي، الذي زار إثيوبيا في الفترة من 25 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2023، أقر بالخطوات المهمة التي اتخذتها إثيوبيا لمكافحة التضخم وتحقيق الاستقرار في اقتصادها.

وشددت وكالة فيتش على أن عدم وجود خطة لتخفيف عبء الديون، والتي يمكن أن تخفف من ضغط الديون الخارجية وتمكن التمويل، سيزيد من تدهور السيولة المتوترة بالفعل في إثيوبيا.

وبحسب تقديرات فيتش، من المتوقع أن تصل مدفوعات الدين الخارجي لإثيوبيا إلى مليار دولار في عام 2024 و2 مليار دولار في عام 2025، بما في ذلك سندات يورو بقيمة مليار دولار تستحق في ديسمبر 2024.

ونتيجة لتصاعد مدفوعات الديون الخارجية وتناقص التمويل الخارجي، تشير وكالة التصنيف الائتماني إلى أن احتياطيات إثيوبيا من العملات الأجنبية قد انخفضت إلى مليار دولار. وهذا المبلغ غير كاف، إذ يمثل أقل من ما يعادل مدفوعات خارجية لمدة شهر واحد.
وتشير توقعات فيتش إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري لإثيوبيا إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي (4.6 مليار دولار) في 2023، مقارنة بـ 3.8% في العام السابق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

قرار عاجل من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

نجمة "حبيبي حبيبي حبيبي" تبصم بالعشرة| احتلت التريند في لحظات.. وهذا ما فعلته في الانتخابات

فتوح يصدم الزمالك بـ شرط تعجيزي لتجديد عقده .. وهذا رد النادي

ترشيحاتنا

برفقة أبو العينين.. وفد البرلمان الأورومتوسطي يعرب عن سعادته بمشاركة المصريين في الانتخابات

قبل انتهاء اليوم الثاني.. استمرار توافد المواطنين على لجان المعادي| صور

تزامنا مع الانتخابات الرئاسية.. أمطار الخير تسقط على دهب

رحلات ومنافع.. توقيع عقد خدمات المشاعر المقدسة لحجاج شركات السياحة

هيئة مكتب حملة السيسي يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية |صور

بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو خطير..عشرات الأشخاص يسبحون حول حوت عنبر ضخم في أستراليا

فستان لافت.. سوسن بدر تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

نجمة "حبيبي حبيبي حبيبي" تبصم بالعشرة| احتلت التريند في لحظات.. وهذا ما فعلته في الانتخابات

كاجوال مختلف.. زينة تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

ناموا جعانين وماتوا جعانين.. أسرة فلسطينية تبكي لفقدها 55 فردًا من منزلها| فيديو

أسرار نفرتيتي.. غرفة غامضة لـ توت عنخ آمون تكشف عن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ