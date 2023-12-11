عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التنسيقية: المشاركة الشعبية غير المسبوقة بالانتخابات تؤكد اختيار بناء الجمهورية الجديدة

صدى البلد

قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن الشعب المصري العظيم ضرب المثل في الممارسة الديمقراطية، حيث أبهر العالم بهذا الوعي الكبير، بعد أن تجاوزت نسبة المشاركة ال 45 % حتى الآن، و إذ تؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذا الإقبال غير المسبوق للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ما هو إلا مرآة تعكس وعي الشعب المصري وإدراكه بأهمية ممارسته لحقوقه الدستورية، و أهمية اختياره لرئيسه لست سنوات قادمة، كما تعكس إيمان المصريين  بكافة الخطوات المتخذة من أجل بناء الجمهورية الجديدة.

 

وإذ تُشيد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمشاركة الواسعة للمرأة المصرية والشباب في كافة المحافظات، مما يؤكد اختيار المصريين للتنمية وبناء ممارسة ديمقراطية قائمة على التعددية واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي.

 

وتؤكد التنسيقية أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل بكل جهد لإجراء الانتخابات الرئاسية وفقًا للمعايير الدولية للشفافية والنزاهة، مما طمأن الشعب المصري على حماية صوته ونزاهة العملية الانتخابية، حيث تُجرى الانتخابات بإشراف قضائي كامل، وبمتابعة منظمات حقوق الإنسان الدولية، والمنظمات الحقوقية المصرية والعربية ووسائل الإعلام الدولية والعربية والمصرية، وقد أشادت كافة المنظمات المتابعة للعملية الانتخابية بانتظام سير الانتخابات وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، و تطبيقًا لكافة المعايير الدولية للانتخابات.

 

وبذلك يؤكد الشعب المصري العظيم ميراثه الحضاري حين صنع أول حضارة في التاريخ، ليستكمل اليوم مسيرته الحضارية بهذا المشهد البديع في الممارسة الديمقراطية.

الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

قرار عاجل من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي

نجمة "حبيبي حبيبي حبيبي" تبصم بالعشرة| احتلت التريند في لحظات.. وهذا ما فعلته في الانتخابات

ترشيحاتنا

المرشح الرئاسي حازم عمر: إحنا كلنا بنتنافس في حب مصر

الدنمارك تستأنف معونتها التنموية لـ فلسطين

لا زيادة في الأسعار| قرارات عاجلة من الحكومة لضبط الأسواق.. حظر تصدير البصل.. ونظام إلكتروني لمراقبة السلع

نجوم الرياضة يشاركون في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية |صور

بيان عاجل من الميليشيات المسلحة في العراق بشأن قصف القواعد الأمريكية

سيدات الظاهر من داخل لجان الانتخابات: بنحب ترابك يا وطن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو خطير..عشرات الأشخاص يسبحون حول حوت عنبر ضخم في أستراليا

فستان لافت.. سوسن بدر تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

نجمة "حبيبي حبيبي حبيبي" تبصم بالعشرة| احتلت التريند في لحظات.. وهذا ما فعلته في الانتخابات

كاجوال مختلف.. زينة تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

ناموا جعانين وماتوا جعانين.. أسرة فلسطينية تبكي لفقدها 55 فردًا من منزلها| فيديو

أسرار نفرتيتي.. غرفة غامضة لـ توت عنخ آمون تكشف عن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ