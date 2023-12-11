عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المصريون ينتصرون على أزماتهم الصعبة ويبهرون العالم في الانتخابات الرئاسية

تصويت المصريين في
تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية

سطر المصريون مجددًا فصلاً جديدًا في كتابة تاريخهم الوطني، ضاربين أروع الأمثلة في تلبية نداء الوطن، بعد أن شهد العالم إدلاء عشرات الملايين من المصريين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مُعلنين للعالم أجمع، أنهم مستمرون في حلم بناء جمهوريتهم التي تليق بأقدم شعب عرفهُ التاريخ البشري.

الانتخابات الرئاسية

وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المصريين وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية، والتداعيات السلبية للحرب في قطاع غزة على الاقتصاد المصري، إلا أن وعي المصريين كان خير رد على مواجهة تلك التحديات، وأمام مرأى ومسمع من العالم أجمع، رفع المصريون شعار "لا صوت يعلو فوق صوت الوطن" في الانتخابات الرئاسية المصرية.

مراقبة على الانتخابات الرئاسية

وتأكيداً على شفافية الدولة المصرية في التعامل مع استحقاقاتها الدستورية، اعتمدت الهيئة الوطنية للانتخابات 220 متابعًا من 14 منظمة دولية إلى جانب 22 ألفا و340 متابعا من 62 منظمة مجتمع مدنى محلية من أجل المشاركة في أعمال المراقبة على الانتخابات الرئاسية المصرية.

تناول إعلامي دولي للانتخابات الرئاسية المصرية

من جهتها، نشرت وسائل الإعلام العالمية عدداً هائلاً من التقارير المصورة والمنشورة بعدد كبير من اللغات، حيث كان هناك وجود شبه إجماع في الإعلام الدولي على رصد الكثافة الكبيرة لحضور الناخبين للجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية.

قام 528 مراسلاً من المقيمين والوافدين من الخارج، بجولات على مقار اللجان الانتخابية المختلفة لرصد أجواء التصويت وإجراءات الانتخابات في كافة محافظات الجمهورية، وذلك بحرية تامة دون أية عوائق أو شكاوى من أية مضايقات لأداء دورهم في الاطلاع على سير الانتخابات، كما قامت الهيئة العامة للاستعلامات بتنظيم جولات جماعية لبعض المراسلين الأجانب على اللجان في نطاق محافظات القاهرة الكبرى، وفي شمال سيناء، خاصة في مدينتي رفح والعريش.

ولم يرصد أي من هؤلاء المراقبين والمراسلين، وكذلك لم تنشر أية وسيلة إعلامية في أنحاء العالم، أي تجاوزات أو مخالفات تمس سلامة ونزاهة العملية الانتخابية داخل اللجان أو خارجها، مع إشارات واضحة لعدم تدخل سلطات الدولة في التأثير على حرية الناخبين في الاختيار، بل على العكس من ذلك، كان هناك اهتمام بتصوير ومتابعة أجواء الفرح والبهجة التي يقوم بها بعض المواطنين أمام بعض اللجان.

وعي المصريين

منذ عام 2011 وحتى الآن، مرت مصر بالعديد من التحديات والصعاب، تكالبت عليها الأزمات وحاصرتها المخاطر، فلم يحمها من الانحناء أو السقوط سوى إرادة هذا الشعب الأبي والتزامه الأبدي بحفظ أمانة الوطن والذود عن استقرار واستقلال دولته مهما كان الثمن.

لقد ضرب المصريون بوعيهم أروع الأمثة في حفظ أمانة الوطن، ولولا ثقة الناخبين في قضائهم العادل والمنظومة التي تقود العملية الانتخابية في كل استحقاق دستوري، ما تمكن الشعب من أداء هذه الأمانة على أكمل وجه، وما رأي العالم ذلك التكاتف والالتفاف حول الصندوق، وما انتقلت بلادنا بسلاسة من محطة لأخرى في طريق الديمقراطية والاستقرار.

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2023 الانتخابات الرئاسية المصرية الهيئة العامة للاستعلامات الانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرط.. بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

بيان عاجل من حماس بعد التصريحات الإسرائيلية حول استسلام عناصرها

الحكومة توافق رسميا على رفع الحد الأدنى للأجور |اعرف هتزيد كام

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

اليوم الثاني.. الهيئة الوطنية تعلن انتهاء التصويت بالانتخابات واستكماله غدا

ترشيحاتنا

استمرار عمل اللجان الفرعية.. الهيئة الوطنية: الاقبال غير مسبوق من الناخبين

الكاف يعلن تدشين جائزة جديدة العام المقبل| ما هي؟

على حساب الشناوي.. ياسين بونو أفضل حارس مرمى في إفريقيا

الخارجية الأمريكية: هناك حل عسكري لإزالة قيادة حركة حماس في غزة

منح المغرب جائزة خاصة بحفل الكاف السنوي

بيان عاجل من حماس بعد التصريحات الإسرائيلية حول استسلام عناصرها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة.. مي حلمي تستعرض جمالها ورشاقتها.. شاهد

ماجد المصري ودنيا عبد العزيز وهشام عباس يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

فيديو خطير..عشرات الأشخاص يسبحون حول حوت عنبر ضخم في أستراليا

فستان لافت.. سوسن بدر تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

فيديو

تشبه مثلث برمودا .. مدينة نائية في أمريكا يختفى فيها آلاف الأشخاص والسبب غامض

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

ناموا جعانين وماتوا جعانين.. أسرة فلسطينية تبكي لفقدها 55 فردًا من منزلها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ