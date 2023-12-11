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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد بحرية الجيش الإيراني: سنطرد الأساطيل الأجنبية من المنطقة قريبا

صدى البلد

أكد قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أن حاملة الطائرات التي دخلت المنطقة جاءت من أجل إشعال الفتن، مؤكدا أنه سيتم طردهم من المنطقة قريبا.

وشدد قائلا: "أمن الملاحة البحرية هو مستتب، لكن التواجد الدائمي في أعالي البحار يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لنا، ونحن سعينا خلال الرحلة التي قامت بها المجموعة 86 للقوات البحرية الإيرانية حول الكرة الأرضية إلى إنشاء تواجد دائمي لنا هناك إذا كنا رأينا جزيرة في مسار إبحارنا".

وبين الأدميرال إيراني أن "التفوق البحري سيتحقق قريبا وأن الدبلوماسية البحرية تظهر للعيان سريعا وسيطلع الجميع على ذلك".

وأكد الأدميرال إيراني "أهمية تطوير سواحل مكران (السواحل الإيرانية لبحر عمان) والتطوير السريع لميناء تشابهار الإيراني المطل على المحيط الهندي".

وفي كلمة ألقاها أمام "المؤتمر الوطني لتطوير سواحل مكران (سواحل بحر عمان)"، قال الأدميرال شهرام إيراني: "إن كثيرين قالوا إن حاملة الطائرات التي دخلت منطقتنا جاءت من أجل تغيير المعادلات، لكن يجب القول بأنهم جاؤوا من أجل إشعال الفتن وسد حاجاتهم، ونحن نقول بأننا سنطردهم من المنطقة قريبا".

 

 

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