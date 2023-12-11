سمر يسري تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال.. شاهد

شاركت الاعلامية سمر يسري جمهورها بأحدث إطلالاتها، ونشرت صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. عبر خاصيه استوري.



وظهرت سمر يسري بلوك كاجوال مرتدية تيشرت باللون الأبيض مع بنطال جينز ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر منسدلا على كتفيها لتخطف الأنظار بأنوثتها وجمالها.



وتتميز "سمر" بإطلالاتها الملفتة وغير التقليدية، التي جعلتها محط أنظار جمهورها ومتابعيها أينما وجدت، حيثتملكالإعلامية ذوقًا رفيعًا في اختيار الإطلالات التي تتماشى مع قوامها وتبرز أنوثتها، لتتألق فى مختلف المناسبات من الملابس الكاجوال، والكلاسيك.





برنامج سمر يسري

وقدمت الإعلامية سمر يسري العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: “سمر والرجال، ليلة سمر،أناوأنا،حفلة 11”، وغيرها من البرامج، وآخرها ما يعرض علي شاشة الحياة وهو برنامج "يوم ليك"، والذي استهلتهحلقةمن جزئين مع واحد من أكبر نجوم الوطن العربي وهو النجم راغب علامة.