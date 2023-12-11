المرشح الرئاسي حازم عمر: إحنا كلنا بنتنافس في حب مصر

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، إنه يقوم بعمل جولات بين المنتخبين، ويتنقل يوميا بين 4 محافظات، وبدأ اليوم بمحافظة الجيزة ثم الفيوم، ثم بني سويف، وآخر محطة هي محافظة المنيا.

وتابع: "اللي عاوز أقوله أن فيه أجواء منافسة، وإحنا حاسين بالمنافسة وبشوفها من المؤيدين للمنافسين، والمؤيدين بتوعي اللي موجودين في كل لجنة ومرحبين".

حديث حول الانتخابات الرئاسية

وأضاف "عمر"، خلال لقاء مع كاميرا قناة "تن" في تغطية خاصة لـ انتخابات الرئاسة 2024، أن المنافسة بين المرشحين صعبة وليست سهلة، والجميع يحتاج لأصوات الشعب المصري، ومنافسيه يحتاجون للأصوات، وكل مرشح يحتاج أصوات من يؤيدونه، "اللي خايف على مرشحه ينزل يصوت له".

ووجه حازم عمر رسالة للناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم حتى الآن قائلا: "انت فرطت في حقك، وانت قصرت في أن إرادة المصريين تتحقق، إحنا بنتنافس في حب مصر، انت ليك اختيارات معبرتش عنها، ومتزعلش لما نتيجة الانتخابات قد لا ترضيك، وترجع تشتكي انت اللي فرطت في صوتك".

واستكمل: "صوتك أمانة ومهم، انزل واعمل اللي عليك عشان تضمن أن رسالتك دخلت جوا الصندوق، ونسبة الأصوات حتى لو مرشح ما نجح، نسبة الأصوات اللي لا تؤيده هي رسالة له".