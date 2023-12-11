إقبال كبير من الطلاب والعاملين بجامعة بنها الأهلية على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

شهدت لجنة المغتربين بمدينة العبور إقبالا كبيرا من قيادات جامعة بنها الأهلية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والعاملين بالجامعة الذين حرصوا على الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 التي بدأت أمس وتستمر حتى غدًا.

وأكد الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، حرص الجامعة على حث وتشجيع الطلاب والطالبات بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية انطلاقاً من الدور المجتمعي والتثقيفي للجامعة في صناعة وعي الطلاب، وسعيًا من الجامعة لخلق جيل أكثر وعياً بواجبه الوطني ومشاركاً في التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأشادت الدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، بحجم المشاركة من قيادات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الجامعة وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وأكدت أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية كونها استحقاق دستوري وواجب وطني.

من جانبه أوضح الدكتور جمال سوسة، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، أن الأمانة تقتضي المشاركة بالصوت أمام صناديق الاقتراع باعتبار ذلك واجب وطني ومسؤولية تقتضيها واجبات المواطنة كأحد ركائز استقرار المجتمع والإيفاء بمتطلباته.

وأعرب "سوسة" عن سعادته وفخره لتزاحم الطلاب من جامعة بنها الأهلية أمام لجان الاقتراع وحرصهم على القيام بواجبهم الوطني والتعبير عن حبهم لمصر.

وأشار إلى حرص الجامعة على توفير التسهيلات اللوجستية اللازمة لمساعدة الطلاب والعاملين المغتربين للوصول إلى لجانهم الانتخابية وذلك في إطار تحقيق أحد أهم أدوار الجامعة الذي يتمثل في تنمية ولاء وانتماء الطلاب لوطنهم.

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