في الجامعة العمالية.. احتفالات على أنغام الأغاني الوطنية وإقبال كبير من الناخبين| فيديو

شهدت الجامعة العمالية بمدينة نصر ازدحاما وإقبالا كبيرا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية منذ فتح اللجان صباح اليوم.

وحرص المتواجدون على تنظيم احتفالات على أنغام الأغاني الوطنية وسط إقبال كبير من الناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.