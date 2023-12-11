عضو تنسيقية الأحزاب: مبادرة “حياة كريمة” تعمل في كل شبر بمصر

قال النائب محمود بدر، عضو تنسيقية الأحزاب، إن منظمات المجتمع المدني هو مفهوم عام وشامل ممن اختذلها في مجموعة المنظمات الحقوقية.

وأكد “بدر”، خلال لقائه بفضائية “الحياة”، أن مبادرة “حياة كريمة” تعمل في كل شبر في مصر من أجل إدخال صرف صحي وتعمل على خدمات المواطنين وتقدم للفئات الأكثر احتياجا هو جزء من حقوق الإنسان.

ولفت عضو تنسيقية الأحزاب إن السكن الذي بني في مصر والجمعيات التى تعمل على الحق في السكن هو جزء من حقوق الإنسان.

وأكد بدر، ان الجمعيات التى تعمل على الحق في السكن هو جزء من حقوق الإنسان، والحق في السكن هو جزء من حقوق الإنسان، والحق في الصحة هو جزء من حقوق الإنسان.

النائب محمود بدر:أنت الخسران في هذا المشهد لازم تنزل وتقول رأيك

ووجه النائب محمود بدر رسالة لكل من لم يشارك في العملية الإنتخابية بانتخابات الرئاسة المصرية ٢٠٢٤ قائلا: “انت الخسران في هذا المشهد لازم تنزل وتقول رأيك"،لافتا إلى أن الرأي يحدد مستقبل الدولة خلال الفترة القادمة، فاراء المصريين تعطي للرئيس القادم القوة، لكي يستطيع التحدث أمام العالم كله ومواجهته للتحديات.

وأردف، أراء المصريين ومشاركتهم مهمة جدا، لانه يساعد الرئيس القادم مواجهه تحدي التهجير القسري، والتحدي الاقتصادي، وتضخم الأسعار، ويستطيع حل مشاكل الاستثمار.