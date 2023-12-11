ملحمة وطنية.. رئيس حزب الاتحاد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمقر لجنته الانتخابية بالتجمع الخامس.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسي، التي أجريت أمس واليوم، وينتهي التصويت فيها غدا الثلاثاء.

وأشاد المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد بحجم المشاركة الكثيفة من المصريين في الانتخابات الرئاسية على مدار اليوم الأول والثاني، مشيرا إلى أن إدلاء 45% من المقيدين بقاعدة الناخبين بأصواتهم بانتخابات الرئاسة يعكس وعي المصريين الذين سطروا ملحمة وطنية في الداخل والخارج .

وأكد صقر - في تصريحات اليوم – أن الشعب المصري أرسل رسائل للعالم وأظهر الوجه الحضاري للدولة المصرية موضحا أن الجميع يثق في نزاهة اجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات التي وفرت كل الدعم من أجل تمكين جميع المصريين من الإدلاء بأصواتهم.

وأعرب رئيس حزب الاتحاد عن ثقته في أن حشود المصريين أمام اللجان لن تتوقف حتى غلق باب التصويت منوها بأن يتوقع أن نسب المشاركة في هذه الانتخابات ستكون تاريخية وستواصل الدولة بناء الجمهورية الجديدة وجني ثمار التنمية التي طالت كل بقعة على أرض الوطن

ودعا صقر المصررين لمواصلة الاحتشاد أمام صناديق الانتخابات والتعبير عن إرادتهم الحرة .