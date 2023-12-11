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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمشاركة 2000 ميدانى..القومى للمرأة يكشف جهود المتابعين لرصد مشاركة المرأة في الانتخابات

صدى البلد

أصدر المجلس القومى للمرأة، تقرير غرفة العمليات المركزية للمتابعه الميدانية، للكشف عن جهود المتابعين الميدانيين للمجلس لمتابعة مشاركة المرأة بالانتخابات الرئاسية 2024 ، منذ انطلاق الانتخابات الرئاسية وحتى الان.

حيث بلغ إجمالى عدد القرى التى وصل لها المتابعين الميدانيين ٥٤٢٨ قرية على مستوى كافة المحافظات بإجمالى عدد اللجان ١٢١٥١ لجنة .

وشارك فى عمليات المتابعة الميدانية لرصد مشاركة المرأة فى الانتخابات الرئاسية بمختلف المحافظات حوالى 2000 متابع ميدانى على مستوى محافظات الجمهورية.
   
وأشارت الأستاذة إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية، إلى أن المجلس أطلق مرحلة جديدة من حملة طرق الأبواب "بلدي امانة" سبقت الانتخابات الرئاسية في الداخل، لحث السيدات على المشاركة والادلاء بأصواتهن، موضحة أن المجلس يتابع ميدانيا الانتخابات، من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل  عددهم الى مايقرب 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية.

كما أشارت إلى وجود غرفة عمليات مركزية للمتابعه الميدانية بالتعاون مع فروع المجلس بالمحافظات لمتابعة سير العملية الانتخابية .

والمجلس القومي للمرأة على تواصل بصورة مباشرة مع غرف العمليات المركزية بكل من (الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التنمية المحلية ) للإخطار بأي معوقات يرصدها المتابعين على مدار أيام الانتخابات.

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