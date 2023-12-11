حملة المرشح فريد زهران: عدد لجان الوافدين قليل مما تسبب في زحام الناخبين

وجه المهندس باسم كامل، مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، الشكر لوسائل الإعلام وأجهزة الشرطة على حيادها ومهنيتها خلال الانتخابات الرئاسية 2024، قائلا إن هذا الحياد أفضل بكثير مما كانت تتوقعه الحملة.

وأضاف "كامل"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الملاحظة الرئيسية في المشهد الانتخابي اليوم هي زيادة إقبال الناخبين، كما أن هناك مظاهر سلبية كثيرة ومتكررة في المشهد الانتخابي، لكن هذه المظاهر لا تؤدي إلى حدوث خلل في العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن الحملة لم ترصد مظهراً سلبياً بعينه يؤثر في نتيجة الانتخابات، وستتقدم الحملة بشكوى رسمية للهيئة الوطنية للانتخابات بالوقائع التي تستطيع الحملة توثيقها، وهذا ما حدث أمس وسيحدث اليوم.

ولفت أن هناك الكثير من اللجان لا يوجد بها أوراق الاقتراع بطريقة برايل، كما أن لجان الوافدين قليل مما تتسبب في زحام الناخبين أمامها.

وأوضح أن الحملة رصدت بعض الأفراد من أحزاب الموالاة موجودين في أبواب اللجان وفي بعض الأحيان داخل حرم اللجنة بملابس تثبت انتمائتهم ويمارسون توجيهاً وحشداً ودعاية لمرشح بعينه، وأحيانا أخرى اشتبكوا بالمندوبين المرشح فريد زهران بالأيدي وهذا ما حدث في الفيوم، وتم لملمة الموضوع في نهاية المطاف.