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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لو كلناها بالملح هو رئيسنا..رسالة قوية من أم شهيد للرئيس عبد الفتاح السيسي..فيديو

هو رئيسنا..رسالة
هو رئيسنا..رسالة قوية من أم شهيد للرئيس عبد الفتاح السيسي

من أمام لجنتها الإنتخابية بحي العمرانية، محافظة الجيزة، وجهت أم الشهيد مصطفي حلمي، فاطمة عبد العليم، رسالة مؤثرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي

قالت فاطمة عبد العليم، الشهيرة أيضًا بـ «أم أنس» في مقطع فيديو لموقع «صدى البلد»: « من غير السيسي البلد مش هاتبقي بلد، الـ 10 سنين اللي فاتوا السيسي عمل فيهم عمايل ما اتعملتش من 30 سنة». 

رسالة أم شهيد 

وأضافت أم الشهيد: «السيسي راجل واحنا طول عمرنا معاه، وعاوزه البلد تعلي ضد أعداء الوطن، هو والجيش في ضهره أمن وأمان الوطن، هو اللي محافظ على كل جزء في أرض مصر». 

تابعت أم الشهيد: «المصريين صاحيين وفاهمين المخططات اللي بتتعمل ضد الشعب والأرض سواء اللي كانت من الإخوان أو من بره دلوقت وتهديد حدودنا اللي بيزيد، لكن احنا كمصريين رجالة وستات عمر ما حد هيقدر يقرب من أرضنا». 

واصلت أم الشهيد: «عمرهم ما يأخدوا أرضينا الاندال،  احنا معاك يا سيسي ساندنا وسندينك، ولو كلناها بالملح انت رئيسنا، ومن غير جيشنا ما نسويش وبقول لناس انزلوا وشاركوا، ربنا يطول في عمرك يا سيسي». 

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