رسالة مؤثرة من طفلة معجزة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.. صور

وجهت الطفلة المعجزة، نور مكي، صاحبة الـ 7 سنوات رسالة مؤثرة إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي موثقة إياها بقلم عبر لوحة ورقية معلقة على الحائط.

قالت الطفلة نور مكي في رسالتها: “أعلم أنني صغيرة جدًا على المشاركة في الانتخابات، لكن أردت أن أقول أنني عشت في أمن وأمان في وجود جد أطفال مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

رسالة طفلة

وأضافت الطفلة نور مكي في حديثها لموقع «صدى البلد»: «أمنيتي أن تستكمل مصر إنجازاتها وتكون أقوي دولة في العالم».

جدير بالذكر أن الطفلة نور مكي تعد أصغر عضو في نقابة المخترعين المصريين، كما تم تكريمها من جهات عديدة مثال تكريمها من شيخ الأزهر الشريف والدكتور مجدي يعقوب.

الطفلو نور مكي حافظة للقرآن الكريم كاملا بالتشكيل وأرقام الايات والسور والاحزاب، كما نالت جائزة الملهم الدولية وجائزة التميز والجودة.

رسالة مؤثرة من طفلة معجزة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مؤثرة من طفلة معجزة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مؤثرة من طفلة معجزة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مؤثرة من طفلة معجزة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مؤثرة من طفلة معجزة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي



