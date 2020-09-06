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نور مكي الطفلة المعجزة .. 4 سنوات وتملك عبقرية في الرياضيات وحفظ القرآن الكريم بأرقام الآيات.. شاهد

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:24 م
الطفلة المعجزة
الطفلة المعجزة
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عادل نصار
استضافت الإعلامية لبنى عسل، في برنامجها «الحياة اليوم»، المذاع عبر شاشة «الحياة»، مساء ليوم الأحد، الطفلة نور مكي الطفلة المعجزة 4 سنوات، وتملك عبقرية في الرياضيات العقلية وحفظ القران الكريم بأرقام الأيات.

وخلال الحلقة خضعت الطفلة المعجزة، لاختبارات قوية من جانبه الإعلامية لبنى عسل، في شتى المجالات الرياضية والدينية، والتي ردت بسرعة غي عادية.

وقالت الطفلة المعجزة، أنه :"بحلم ابقي دكتورة عشان أعالج الناس واعمل كل حاجة". 

من جانبه قال إبراهيم مكي عم الطفلة، عن عميق سعادته بأبنة اخية الطفلة المعجزة، مؤكدا أنهم يشعرون بالفخر بهذه الطفلة المعجزة رغم أن عمرها أربع سنوات فقط.

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