وزير النقل بعد الإدلاء بصوته: كمل يا سيادة الرئيس إحنا معاك

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، خلال إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية في اللجنة الانتخابية الخاصة به بمنطقة التجمع الخامس، إن اللجان منظمة جدا وأدليت بصوتي، الذي يعد أمانة في عنقي، لنصل رسالة للعالم أن مصر بها عرس ديمقراطي حافل، ويجب على المصريين إعطاء أصواتهم لمن هو يستحق ومن يستكمل مسيرة البناء، موجها رسالة للرئيس السيسي: " كمل يا سيادة الرئيس إحنا وراك ومعاك".

وأضاف وزير النقل - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": " كنت حريص أنا أكون أول الناخبين في اللجان، وأدليت بصوتي، ورأيت بالخارج طوابير رافعة أعلام مصر، وليس صور المرشحين، ويجب علينا جميعا نتكاتف ونقف وراء صالح بلدنا مصر ونثبت لكل العالم أن مصر بها شعب حر وواعي وديمقراطي، يستطيع أن يختار".

وأشار وزير النقل، إلى أن الشعب يضع صوته لمن يرى أنه الأمين، لمن طهر مصر من الإرهاب، والشعب يعرف جيدا من الذي يضره ومن الذي ينفعه.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.