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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيحة: لو استمرت كثافة التصويت غداً قد تصل نسب المشاركة إلى 52-53%

صدى البلد

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تعلقا على سير العملية الانتخابية  في اليوم الثاني من الانتخابات، إنه مع بداية اليوم تم رصد إقبال بسيط ومتوسط ولم يكن يتوقع أحداً أن يقفز في ساعات النهار المتقدمة، موضحا أن الاقبال كثيفاً  في ضوء عمل الأحزاب على الأرض.

 
وأوضح “شيحة”، خلال لقائه ببرنامج “ كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON، أن ما أعلنته الوطنية للانتخابات حول نسبة المشاركة 45% من الناخبين  مؤشرات أولية، وهذا رقم استثنائي، لافتا إلى أن بداية تصويت اليوم كانت ضعيفة إلى متوسطة، ولم يكن من المتوقع أن  تزيد النسب  بشكل  كبير مع انتصاف اليوم، خاصة مع   العمل الحزبي على الأرض.


وأضاف “شيحة”، أنه يتوقع  مع استمرار نسب التصويت بما سارت عليه اليوم قد تصل إلى  52-53% في نهاية اليوم الثالث من عملية التصويت، موضحا أن كثافة التصويت تعود  لأسباب داخلية وخارجية،  فالخارجية  تتمثل في أزمة غزة التي أيقظت الشعور الوطني لدى قطاع كبير من الشباب، لإحساسهم  بالخوف  على الدولة المصرية كخوف على الوطن.


وأشار، إلى أن فتح المساحة للأحزاب السياسية للعمل خلال الانتخابات الرئاسية، مكنها من الالتحام بالجماهير، قائلاً : “ علينا الاعتراف لدينا أحزاب قاهرية لا تخرج  خارج مقراتها  سمحت الانتخابات لهم  تحفيز وملاحمة مع الجماهير”.

دور الإعلام في تغيير فكر الشباب


أردف : “ الأحزاب تنافست على الأرض في عمليات الحشد، والنواب كلهم عيونهم على البرلمان القادم كل نائب عاوز يقول قدر يحشد  قد إيه”.


وتابع، أنه من اللافت للنظر أن الاعلام ساهم في تغير أفكار الشباب، قائلاً : “ قابلت شباب  قالولنا الاعلام غير في ذهنهم، وده في لقاءات مع الشباب شاعرين أنهم أصحاب قرار وأنهم يجنون  ثمار ما يحدث الان”.

حقوق الإنسان العملية الانتخابية الانتخابات الرئاسية الوطنية للانتخابات التصويت الشباب غزة

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