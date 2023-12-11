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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مشاركة إيجابية واسعة للقطاع الزراعي فى الانتخابات الرئاسية .. تفاصيل

صدى البلد

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فيديو ييرز مشاركة الوزارة وهيئاتها وقطاعاتها في الانتخابات الرئاسية على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

واستعرض الفيديو تصريحات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال ادلائه بصوته في مقره الانتخابي بمدينة نصر، في الانتخابات الرئاسية، وتوجيهه كافة قيادات الوزارة في القطاعات والهيئات والإدارات المختلفة، فضلا عن المديريات بالمحافظات، بضرورة تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لكافة العاملين، للنزول والمشاركة والادلاء بأصواتهم، والتحلي بالإيجابية، بإعتبار المشاركة واجبا وطنيا وحقا دستوريا.

كما استعرض أيضا مشاركة قيادات الوزارة والعاملين بها، في الانتخابات بلجان الوافدين بالعاصمة الادارية الجديدة، فضلا عن مشاركة العاملين بكافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، ومديريات الزراعة والطب البيطري وتحسين الأراضي، والاصلاح الزراعي.

 

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