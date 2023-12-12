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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء| حظك اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.. ابتعد عن الإحباط

برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم  12 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

ابتعد عن الإحباط والتكاسل عن قضاء المهام المهمة التي تخص العمل وتجاهل أي توتر. وابتعد عن الضغوطات كي تحقق نتائج إيجابية.

برج الجوزاء اليوم ماليا

برج الجوزاء اليوم الأمور المالية في الارتفاع ستجد نفسك تتخذ قرارات مالية ذكية وتستمتع بثمار عملك، فقط تأكد من الحفاظ على تركيزك ولا تدع رغبتك في الحصول على ممتلكات مادية تقلل تركيزك والاستمرارية، وتذكر أن الثروة الحقيقية تكمن في العلاقات والتجارب التي نشاركها مع الآخرين.

برج الجوزاء اليوم عاطفيا

مولود برج الجوزاء بحاجة إلى أن لا يتجاهل شريك حياته طوال الوقت وأن يصلح العلاقة بينه وبين شريك حياته حتي تنعكس بشكل إيجابي وتشعر بالسعادة

برج الجوزاء اليوم صحيا

لا تتوقف عن تناول الطعام بشكلٍ مفاجئ وتناول كميات كبيرة من المياه والخضروات وحافظ على أن تأخذ عدد كافي من ساعات النوم، خلال الفترات المقبلة.


توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود الفلك لمولود برج الجوزاء أن يحصل على تغيرات كبيرة في الأمور التي تتعلق بالحياة المهنية وحاول أن تتجاهل الماضي، في الفترات المقبلة.

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