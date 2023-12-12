البرلمان العربي: لم نرصد أي سلبيات ونحاول نقل الصورة الحقيقية للانتخابات

أكد عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي أنهم قاموا برصد الكثير من الأمور الإيجابية، و ليس هناك أي سلبيات بالعملية الانتخابية.

وأوضح "العسومي"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج مصر تنتخب مع الإعلامي خيري رمضان على شاشة المحور، إنهم يقوموا برفع جميع الملاحظات سواء إيجابية أو سلبية إلى لجنة الانتخابات العليا.

ولفت "العسومي"، إلى أن البرلمان العربي حريص على أن متابعة الانتخابات الرئاسية تكون بمنتهى الشفافية، و يقوموا بنقل الصورة الحقيقية للانتخابات، مؤكدا على التزام الجميع و حرصه على الإدلاء بصوته في الانتخابات.

تختلف عن الانتخابات السابقة

وأشار، إلى أن انتخابات هذه المرة تختلف عن ما سبقها من انتخابات، بسبب الكثافة العالية للناخبين، و التنظيم من قبل اللجنة العليا للانتخابات و استعدادها للعملية الانتخابية.